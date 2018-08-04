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Дело о крушении Ми-8 передадут в Главное следственное управление СК России
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Дело о крушении Ми-8 передадут в Главное следственное управление СК России
РИА Новости
26 минут назад
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Фото:
РИА Новости
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ КРУШЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА МИ-8 В
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
ПЕРЕДАДУТ В
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СК
РОССИИ
— ВЕДОМСТВО
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