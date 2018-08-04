Анапские полицейские задержали подозреваемых в серии краж

Краснодар . 4 августа — Новая Кубань. О случившимся в дежурную часть полиции г. Анапы сообщил местный житель. Он сообщил, что из его домовладения пропали ювелирные украшения, часы и денежные средства. Общий ущерб составил более 600 тысяч рублей.

Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, и осмотрев место происшествия, обнаружили следы взлома одного из окон домовладения. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили автомобиль с иностранными регистрационными номерами, на котором передвигались предполагаемые злоумышленники.

В течение нескольких часов автомобиль остановили на одной из улиц города. В машине находились двое приезжих из соседнего государства в возрасте 31 года и 38 лет.