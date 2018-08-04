Мужчину забили насмерть в Приморье

Пятеро приморцев предстанут перед судом.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении пяти местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ноябре 2017 года в помещении жилого дома на улице Маяковского в городе Спасске-Дальнем обвиняемые, на почве личных неприязненных отношений, поочередно нанесли множество ударов руками и ногами по различным частям тела малознакомому мужчине. Помимо этого, один из обвиняемых несколько раз ударил потерпевшего табуретом в область спины. На следующий день от полученных повреждений потерпевший умер.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Приморскому краю.