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Поножовщина в Туле: охранник ТЦ ранил двоих сослуживцев
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Поножовщина в Туле: охранник ТЦ ранил двоих сослуживцев 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В одном из торговых комплексов Тулы в пятницу произошел конфликт между охранниками здания. В результате происшествия, переросшего в поножовщину, один из сотрудников ЧОП ранил двоих своих коллег. Полиция задержала его на месте преступления, пострадавшие отправлены в больницу.
"Конфликт произошел в комнате отдыха для охраны торгового комплекса. Молодой человек повздорил со своими сослуживцами и ножом стал наносить им удары. Находившиеся неподалеку сотрудники полиции задержали мужчину. Он доставлен в районный отдел полиции. Двое пострадавших госпитализированы, их жизни ничто не угрожает", — сообщает агентство «Интерфакс».
Тульское Управление МВД уже подтвердило факт инцидента в ТЦ, расположенном в Пролетарском районе. Задержанный охранник направлен на медицинское освидетельствование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, выясняются причины происшествия.
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