Поножовщина в Туле: охранник ТЦ ранил двоих сослуживцев

В одном из торговых комплексов Тулы в пятницу произошел конфликт между охранниками здания. В результате происшествия, переросшего в поножовщину, один из сотрудников ЧОП ранил двоих своих коллег. Полиция задержала его на месте преступления, пострадавшие отправлены в больницу.

"Конфликт произошел в комнате отдыха для охраны торгового комплекса. Молодой человек повздорил со своими сослуживцами и ножом стал наносить им удары. Находившиеся неподалеку сотрудники полиции задержали мужчину. Он доставлен в районный отдел полиции. Двое пострадавших госпитализированы, их жизни ничто не угрожает", — сообщает агентство «Интерфакс»