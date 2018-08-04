В Торжке утонули два человека — мужчина и 10-летний мальчик

3 августа в реке Тьма в деревне Глухово Торжокского района утонул 10-летний мальчик. Сейчас Торжокский межрайонный следственный отдел СУ СК проводит проверку и выясняет все обстоятельства трагедии. В ходе осмотра видимых телесных повреждений на теле мальчика не обнаружено, хотя будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

На месте происшествия следователи и сотрудники МВД опросили очевидцев произошедшего, а также родственников погибшего ребёнка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Это не единственный несчастный случай на воде, который произошёл 3 августа в Торжокском районе. Вечером в карьере в деревне Большая Песочня утонул мужчина. Об этом сообщают очевидцы в постах группы Торжок Любимый Город. Они же и сообщают, что тело утопленника нашёл парень, который занимался подводной рыбалкой. Погибшего достали из воды где-то около 20:00. На место происшествия также приезжали водолазы и полиция. Пока никакой официальной информации о втором несчастном случае нет, как и личных данных об утонувшем человеке.