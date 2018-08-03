СКР обнародовал видео из подъезда, где нашли убитого дочерями мужчину

Следственный комитет опубликовал видеозапись с камер наблюдения в подъезде дома, где жил Михаил Хачатурян, убитый неделю назад своими дочерями. Запись ведомство выложило на своей странице в Twitter. На кадрах видны дверь в квартиру и подъезд, куда выходит одна из трех сестер. Она несколько раз закрывает лицо руками и смотрит в открытую квартиру. Сейчас московские следователи изучают это видео.

Московские следователи изучают видео с камер наблюдения, установленных в подъезде дома, в котором три сестры убили своего отца pic.twitter.com/yHP8KyrOj2

— Следственный комитет (@sledcom_rf) 3 августа 2018 г.

Накануне суд на два месяца арестовал девушек. Защита настаивала на домашнем аресте и намерена обжаловать решение суда. Три сестры зарезали своего отца из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение. Тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди было найдено вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе.