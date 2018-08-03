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Петербуржец в состоянии аффекта выбросил из окна телевизор подруги
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Петербуржец в состоянии аффекта выбросил из окна телевизор подруги 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге задержали мужчину, который буянил и в ходе пьяной ссоры выбросил в окно телевизор своей подруги, сообщает «78.ru».
27-летний дебошир был задержан сотрудниками полиции.
Инцидент произошел утром 2 августа.
В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее сожитель выкинул дорогой телевизор из окна квартиры на втором этаже дома № 16 на Промышленной улице в Кировском районе Петербурга и ушёл.
Пьяный дебошир был задержан по горячим следам.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
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