Петербуржец в состоянии аффекта выбросил из окна телевизор подруги

Петербурге задержали мужчину, который буянил и в ходе пьяной ссоры выбросил в окно телевизор своей подруги, сообщает «78.ru».

27-летний дебошир был задержан сотрудниками полиции.

Инцидент произошел утром 2 августа.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее сожитель выкинул дорогой телевизор из окна квартиры на втором этаже дома № 16 на Промышленной улице в Кировском районе Петербурга и ушёл.

Пьяный дебошир был задержан по горячим следам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».