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Лужане подозреваются в смертельном избиении бездомного
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Лужане подозреваются в смертельном избиении бездомного 

Ivyborg.ru 1 час назад
Двое жителей города Луга в Ленинградской области подозреваются в смертельном избиении бездомного человека.
Как рассказали ivbg.ru в пресс-службе областного Следкома, 1 августа в 300 метрах от здания железнодорожного вокзала в Луга было обнаружено тело 43-летнего мужчины. Медики зафиксировали многочисленные телесные повреждениями. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По подозрению в совершении преступления были задержаны двое местных жителей: 41-летний мужчина и 29-летняя женщина. В первый день августа они распивали спиртные напитки на одной из улиц Луги. В какой-то момент отдыхающие обнаружили пропажу денег. В хищении средств они заподозрили бездомного мужчину, который находился неподалеку.
Мужчина и женщина жестоко избили бездомного. От полученных телесных повреждений потерпевший он скончался на месте происшествия.
В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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