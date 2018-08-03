Лужане подозреваются в смертельном избиении бездомного

Как рассказали ivbg.ru в пресс-службе областного Следкома , 1 августа в 300 метрах от здания железнодорожного вокзала в Луга было обнаружено тело 43-летнего мужчины. Медики зафиксировали многочисленные телесные повреждениями. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении преступления были задержаны двое местных жителей: 41-летний мужчина и 29-летняя женщина. В первый день августа они распивали спиртные напитки на одной из улиц Луги. В какой-то момент отдыхающие обнаружили пропажу денег. В хищении средств они заподозрили бездомного мужчину, который находился неподалеку.

Мужчина и женщина жестоко избили бездомного. От полученных телесных повреждений потерпевший он скончался на месте происшествия.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.