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Жительницу Красноярского края повторно накажут за оскорбление полицейского
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Жительницу Красноярского края повторно накажут за оскорбление полицейского 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Жительница Красноярского края второй раз предстанет перед судом за оскорбление одного и того же полицейского, сообщили в Следственном комитете по краю.
По версии следствия, полицейский приехал на вызов в поселок Березовка, где между двумя соседками произошел бытовая ссора. В ходе конфликта подозреваемая публично оскорбила сотрудника патрульно-постовой службы. Отметим, что ранее обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, совершенного в отношении этого же полицейского и была приговорена к штрафу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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