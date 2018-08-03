Жительницу Красноярского края повторно накажут за оскорбление полицейского

Жительница Красноярского края второй раз предстанет перед судом за оскорбление одного и того же полицейского, сообщили в Следственном комитете по краю.

По версии следствия, полицейский приехал на вызов в поселок Березовка, где между двумя соседками произошел бытовая ссора. В ходе конфликта подозреваемая публично оскорбила сотрудника патрульно-постовой службы. Отметим, что ранее обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, совершенного в отношении этого же полицейского и была приговорена к штрафу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.