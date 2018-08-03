В Москве задержали мать, регулярно избивавшую своих детей

В столице полиция задержала женщину, которая систематически избивала своих сыновей и держала их дома взаперти.

Сотрудники полиции установили, что сыновья женщины 12-ти и 14-ти лет долгое время не посещали школу. Кроме того, выяснилось, что они жили в антисанитарных условиях.

В отношении матери двоих детей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», она находится под подпиской о невыезде.

Решается вопрос об изъятии подростков из семьи и помещении их детский центр.

Как сообщается на сайте ГУ МВД по Москве, женщина ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности.

Как писал «Ридус» , отчасти похожая ситуация произошла на прошлой неделе в Москве . Правда, дело не дошло до вмешательства в нее стражей порядка.

В подъезде дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело погибшего с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны три дочери погибшего Михаила Хачатуряна.

Мария, Кристина и Ангелина заявили, что отец на протяжении долгого времени причинял им «моральные страдания». Также они утверждают, что их 57-летний отец был в состоянии наркотического опьянения и бросился на них с ножом первым.

Одна из подруг сестер Хачатурян рассказала, что отец держал детей в страхе, не разрешал им водить гостей и выходить из дома, кроме как на прогулку с собакой. Она приходила к ним в гости только тогда, когда главы семейства не было.

«Сначала они рассказали, что он всегда их бьет, каждый день. Он заставлял постоянно убираться, и, если видел хоть пылинку, он их сильно бил», — пояснила подруга.

Позже они признались ей в том, что отец к ним пристает и угрожает расправой, если обратятся в органы.