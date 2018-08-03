Конфликт произошел на парковке на юго‑востоке Москвы 

Мужчину доставили в больницу с различными травмами после того, как его избили трое неизвестных на парковке на Тихорецком бульваре в Москве, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
По его словам, 2 августа в службу «02» от граждан поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Тихорецкий бульвар, дом 1.
«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на парковке по указанному адресу трое неизвестных, в ссоре, нанесли телесные повреждения безработному 1968 года рождения, которого нарядом скорой медицинской помощи доставили в больницу и госпитализировали с различными травмами», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело.