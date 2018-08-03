Еще двое подозреваемых в убийстве добробатовца в Бердянске арестованы

«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога Александру Обухову — третьему из четырех задержанных подозреваемых. Обухов — владелец автомобиля Mazda, на котором подозреваемые пытались скрыться. Он будет находиться в запорожском СИЗО до 29 сентября», — говорится в сообщении.

Кроме того, Бердянский городской районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для еще одного подозреваемого в убийстве.

«Суд применил к подозреваемому (Николаю Ломако — ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Его будут содержать в СИЗО в Запорожье », — говорится в сообщении суда.

Ранее в пятницу суд в Бердянске избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для другого подозреваемого в убийстве Олешко — Артема Матюшина.

Во вторник днем неизвестный застрелил в Бердянске Запорожской области бывшего участника военной операции в Донбассе, известного местного активиста Виталия Олешко с позывным «Сармат». Правоохранители завели уголовное дело по статье «умышленное убийство».