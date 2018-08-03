Отца и сына, которых обвиняют в насилии над маленькой родственницей, арестовали

В Тосненском районе Ленинградской области продолжается расследование уголовных дел по фактам совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки.

Ранее сообщалось, что на протяжении года (с июня 2017 года по июнь 2018 год) девочка из поселка Радофинниково подвергалась сексуальному насилию со стороны своего отца и старшего брата.

По предварительным данным следователей, 39-летний отец и 16-летний сын совершали свои преступления не зная о действиях друг друга.

Мужчина и подросток арестованы.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по делу.