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Отца и сына, которых обвиняют в насилии над маленькой родственницей, арестовали
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Отца и сына, которых обвиняют в насилии над маленькой родственницей, арестовали 

Ivyborg.ru 51 минуту назад
Фото: Ivyborg.ru
В Тосненском районе Ленинградской области продолжается расследование уголовных дел по фактам совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки.
Ранее сообщалось, что на протяжении года (с июня 2017 года по июнь 2018 год) девочка из поселка Радофинниково подвергалась сексуальному насилию со стороны своего отца и старшего брата.
По предварительным данным следователей, 39-летний отец и 16-летний сын совершали свои преступления не зная о действиях друг друга.
Мужчина и подросток арестованы.
В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по делу.
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