Суд в Москве арестовал уроженца Таджикистана по обвинению в терроризме

Лефортовский суд санкционировал арест уроженца Таджискистана по обвинению в участии в террористической организации. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Искандара Джураева сроком до 7 сентября», — сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).