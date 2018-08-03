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Суд в Москве арестовал уроженца Таджикистана по обвинению в терроризме
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Суд в Москве арестовал уроженца Таджикистана по обвинению в терроризме 

Агентство «Москва» 56 минут назад
Лефортовский суд санкционировал арест уроженца Таджискистана по обвинению в участии в террористической организации. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Искандара Джураева сроком до 7 сентября», — сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).
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