В Лабинском районе пьяный сын убил ножом мать и ее сожителя

Лабинский межрайонный следственный отдел СКР по краю предъявил обвинение 43-летнему местному жителю в убийстве 65-летней матери и ее 56-летнего сожителя.

По версии следствия, последние несколько месяцев обвиняемый жил в доме у матери в станице Чамлыкской. Между ним, родственницей и ее сожителем постоянно возникали конфликты.

Вечером 25 июля 2018 года, мужчина в сильном подпитии вышел во двор и нанес матери, которая там находилась, множественные ранения ножом. Женщина умерла на месте. Затем он решил расквитаться с сожителем погибшей — зашел в дом, где тот спал, разбудил его и ударил ножом в грудь. Мужчина от полученного ранения также скончался. После этого обвиняемый скрылся. Погибших на другой день обнаружил родственник. Он сообщил о произошедшем в полицию. Злоумышленник был вскоре задержан.

«В настоящее время мужчину заключили под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю