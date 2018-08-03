Ещё
В Лабинском районе пьяный сын убил ножом мать и ее сожителя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Лабинском районе пьяный сын убил ножом мать и ее сожителя 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Лабинский межрайонный следственный отдел СКР по краю предъявил обвинение 43-летнему местному жителю в убийстве 65-летней матери и ее 56-летнего сожителя.
По версии следствия, последние несколько месяцев обвиняемый жил в доме у матери в станице Чамлыкской. Между ним, родственницей и ее сожителем постоянно возникали конфликты.
Вечером 25 июля 2018 года, мужчина в сильном подпитии вышел во двор и нанес матери, которая там находилась, множественные ранения ножом. Женщина умерла на месте. Затем он решил расквитаться с сожителем погибшей — зашел в дом, где тот спал, разбудил его и ударил ножом в грудь. Мужчина от полученного ранения также скончался. После этого обвиняемый скрылся. Погибших на другой день обнаружил родственник. Он сообщил о произошедшем в полицию. Злоумышленник был вскоре задержан.
«В настоящее время мужчину заключили под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, в Армавире мужчина зарубил топором отца.
АиФ — Юг: последние новости
В Анапе мужчину обвиняют в убийстве ножом работника, жарившего мясо в кафе В Выселковском районе полиция нашла похитителя платежного терминала СМИ:В Сочи из отделения регионального банка вынесли 13 миллионов рублей
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу поймали на лжи о НАТО291
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции207
Опубликовано снятое во время убийства Хачатуряна видео130
Петросян отреагировал на развод68
Испания выдала Москве обидчицу россиян17
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
01:34
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР
Общество
01:21
Неизвестные подорвали Пенсионный фонд
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
00:59
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
Шоу-бизнес
02:18
Морские пехотинцы захватили диверсантов
Войска Армия
00:47
Названа неожиданная причина развода Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение