Житель Кингисеппа, убивший соседа катаной, отправится под суд

В Кингисеппском районе Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении убийства.

В ночь на 18 марта 2018 года в холле общежития на улице Карла Маркса в Кингисеппе произошел конфликт между двумя соседями. 31-летний мужчина попросил своего соседа слушать музыку потише. В ходе выяснения отношений злоумышленник нанес своему оппоненту несколько ударов ножом в область живота и тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Орудием преступления было сувенирное изделие, выполненное в стиле японского меча «Катана».

Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.