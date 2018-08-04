Массовая драка произошла в Москве

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Трое мужчин пострадали в драке на юго‑западе Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Трое мужчин подрались вечером 3 августа на юго-западе Москвы, все они получили травмы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, 3 августа в 20:39 в службу «02» из службы «03» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Новоясеневский проспект, дом 1.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу между мужчинами 26, 34 и 37 лет произошел конфликт, в результате чего все трое с различными травмами госпитализированы», — сказал собеседник агентства.
По данному факту проводится проверка, добавил он.
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Комментарии1  Ещё 4 источника 
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