Массовая драка произошла в Москве

Трое мужчин пострадали в драке на юго‑западе Москвы

По его словам, 3 августа в 20:39 в службу «02» из службы «03» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Новоясеневский проспект, дом 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу между мужчинами 26, 34 и 37 лет произошел конфликт, в результате чего все трое с различными травмами госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, добавил он.