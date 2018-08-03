Жителя Луховицкого района задержали по подозрению в убийстве супружеской пары пенсионеров из Москвы

«По данным следствия, 14 июля на территории дачного участка в поселке Белоомут Луховицкого района были обнаружены тела супружеской пары пенсионеров из Москвы с множественными колото-резанными ранениями тела. По «горячим следам» установить лицо, совершившее преступление не удалось. Но благодаря грамотно организованной и проведенной следственно-оперативной работе спустя некоторое время был задержан знакомый потерпевших — 57-летний местный житель», — сказала О. Врадий.

По месту жительства задержанного провели обыск, у него изъяли одежду и биологические образцы, назначены молекулярно-генетические экспертизы. Уголовное дело по факту произошедшего возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящее время мужчине уже предъявлено обвинение и он заключен под стражу.