Жителя Луховицкого района задержали по подозрению в убийстве супружеской пары пенсионеров из Москвы 

Житель Луховицкого района задержан по подозрению в убийстве супружеской пары пенсионеров, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.
«По данным следствия, 14 июля на территории дачного участка в поселке Белоомут Луховицкого района были обнаружены тела супружеской пары пенсионеров из Москвы с множественными колото-резанными ранениями тела. По «горячим следам» установить лицо, совершившее преступление не удалось. Но благодаря грамотно организованной и проведенной следственно-оперативной работе спустя некоторое время был задержан знакомый потерпевших — 57-летний местный житель», — сказала О. Врадий.
По месту жительства задержанного провели обыск, у него изъяли одежду и биологические образцы, назначены молекулярно-генетические экспертизы. Уголовное дело по факту произошедшего возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
В настоящее время мужчине уже предъявлено обвинение и он заключен под стражу.