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Из Королевства Таиланд доставлен россиянин
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Из Королевства Таиланд доставлен россиянин 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола из Королевства Таиланд в Москву доставлен Борисов Василий Александрович 1982 года рождения, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По данным следствия, в сентябре 2008 года в г. Новокузнецк фигурант совместно с сообщником, во дворе одного из жилых домов, избили мужчину и скрылись с места происшествия. Потерпевший от полученных травм скончался.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, а злоумышленник объявлен в розыск по каналам Интерпола на основании запроса ГУ МВД России по Кемеровской области. Позже он был задержан на территории Королевства Таиланд.
Удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче, компетентные органы Таиланда передали фигуранта сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для его доставки в г. Москву.
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