Из Королевства Таиланд доставлен россиянин 

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

Полицейские пресекли в Костроме незаконную деятельность членов запрещенной религиозной организации

В Свердловской области окончено расследование уголовного дела в отношении недобросовестного застройщика

В Краснодарском крае полицией завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере