В ОНК взяли на контроль дело обвиняемых в убийстве отца сестёр 

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников в разговоре с RT прокомментировал расследование дела обвиняемых в убийстве отца сестёр Хачатурян.
«Сестёр Хачатурян привезли в СИЗО-6. ОНК взяли на контроль ситуацию по девушкам и попросят руководство СИЗО, чтобы с ними работал психолог, чтобы им была оказана вся необходимая помощь. Также ОНК поможет с передачей вещей и продуктов сёстрам в СИЗО. Главный вопрос — предоставление психолога. Девчонки сейчас в очень тяжелом психо-эмоциональном состоянии, им необходим специалист», — заявил Мельников.
Ранее стало известно, что Останкинский суд Москвы арестовал до 28 сентября 19-летнюю Кристину Хачатурян, которую вместе с сёстрами обвиняют в убийстве отца — Михаила Хачатуряна.