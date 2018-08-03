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В ОНК взяли на контроль дело обвиняемых в убийстве отца сестёр
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В ОНК взяли на контроль дело обвиняемых в убийстве отца сестёр 

RT на русском 20 минут назад
Фото: RT на русском
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников в разговоре с RT прокомментировал расследование дела обвиняемых в убийстве отца сестёр Хачатурян.
«Сестёр Хачатурян привезли в СИЗО-6. ОНК взяли на контроль ситуацию по девушкам и попросят руководство СИЗО, чтобы с ними работал психолог, чтобы им была оказана вся необходимая помощь. Также ОНК поможет с передачей вещей и продуктов сёстрам в СИЗО. Главный вопрос — предоставление психолога. Девчонки сейчас в очень тяжелом психо-эмоциональном состоянии, им необходим специалист», — заявил Мельников.
Ранее стало известно, что Останкинский суд Москвы арестовал до 28 сентября 19-летнюю Кристину Хачатурян, которую вместе с сёстрами обвиняют в убийстве отца — Михаила Хачатуряна.
RT на русском: последние новости
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