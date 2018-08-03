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Опубликовано видео с места убийства отца тремя сестрами
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Опубликовано видео с места убийства отца тремя сестрами 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Следственный комитет опубликовал в Twitter видео из подъезда дома, где дочери убили отца Михаила Х.
«Московские следователи изучают видео с камер наблюдения, установленных в подъезде дома, в котором три сестры убили своего отца», — говорится в сообщении ведомства.
На записи видна одна из обвиняемых, видимо, сразу после совершения преступления. Девушка беспокойно ходит у открытой в квартиру входной двери, заламывает руки.
2 августа Останкинский суд Москвы арестовал трех сестер 17,18 и 19 лет. Они взяты под стражу до 28 сентября. Всем троим предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (пункт «ж» часть 2 статья 105 УК РФ). Сестры на допросе сообщили о личных неприязненных отношениях с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий. Эта версия будет тщательно и всесторонне изучена, отметила представитель СК.
Допрошены родственники, одноклассники и знакомые обвиняемых, сотрудники специализированных учреждений. Назначены экспертизы, в том числе и по обнаруженному в квартире оружию, а также по орудиям убийства — ножу и молотку.
57-летний мужчина был найден с многочисленными колото-резаными ранениями в области груди и шеи на лестничной площадке одного из домов на Алтуфьевском шоссе 27 июля. Сообщалось, что на него напали в квартире, нанесли несколько ударов ножом, затем мужчине удалось вырваться и убежать, но из-за сильной кровопотери он потерял сознание и вскоре умер в подъезде.
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