Мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей за избиение полицейского в Новоузенске

Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей 44-летнего жителя Александрово-Гайского района Саратовской области за избиение полицейского. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, 18 июня мужчину доставили в отдел полиции города Новоузенск в состоянии алкогольного опьянения, чтобы составить административный протокол. Однако, мужчина три раза ударил помощника оперативного дежурного, причинив ему физическую боль.

После этого, против правонарушителя возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).