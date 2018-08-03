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В Амстердаме арестовали россиянина по подозрению в финансировании ИГ*
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В Амстердаме арестовали россиянина по подозрению в финансировании ИГ* 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ГЕНПРОКУРАТУРА БЕРЛИНА СООБЩИЛА ОБ АРЕСТЕ В АЭРОПОРТУ АМСТЕРДАМА РОССИЯНИНА, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКИ ИГ*
*Террористическая организация, запрещенная в России
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