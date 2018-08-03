На улице Мневники задержали подозреваемого в угоне автомобиля

На улице Мневники сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Покровское-Стрешнево задержали 26-летнего москвича, подозреваемого в совершении угона автомобиля.

В полицию поступило сообщение об угоне. Мужчина рассказал, что не обнаружил свой автомобиль «Ягуар» стоимостью 950 тысяч рублей на месте парковки.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Хорошево-Мневниках. Установлено, что злоумышленник воспользовался тем, что владелец автомобиля оставил ключи в замке зажигания, и совершил угон иномарки, — сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. (ео)