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На улице Мневники задержали подозреваемого в угоне автомобиля
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На улице Мневники задержали подозреваемого в угоне автомобиля 

Управа района Хорошево-Мневники 26 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
На улице Мневники сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Покровское-Стрешнево задержали 26-летнего москвича, подозреваемого в совершении угона автомобиля.
В полицию поступило сообщение об угоне. Мужчина рассказал, что не обнаружил свой автомобиль «Ягуар» стоимостью 950 тысяч рублей на месте парковки.
— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Хорошево-Мневниках. Установлено, что злоумышленник воспользовался тем, что владелец автомобиля оставил ключи в замке зажигания, и совершил угон иномарки, — сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. (ео)
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