В Республике Башкортостан двое мужчин забили приятеля насмерть

В ночь с 31 мая на 01 июня 2018 года в Белорецкую центральную районную клиническую больницу доставлен 64-летний житель Белорецкого района с телесными повреждениями, от которых он впоследствии скончался, не приходя в сознание. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан принято к производству уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ночь с 31 мая на 01 июня 2018 года, находясь возле одного из домов с. Тукан Белорецкого района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, двое мужчин в ходе возникшего конфликта нанесли несколько ударов поленом по телу потерпевшего, с которым были ранее знакомы. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице спустя продолжительное время.

Подозреваемые — жители Белорецкого района, задержаны сотрудниками полиции непосредственно после совершения преступления, в настоящее время они содержатся под стражей, избранной в качестве меры пресечения по уголовному делу, возбужденному по факту причинения тяжкого вреда здоровью незамедлительно после доставления потерпевшего в больницу.

Вскоре мужчинам будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается