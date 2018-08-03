Ещё
В Республике Башкортостан двое мужчин забили приятеля насмерть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Республике Башкортостан двое мужчин забили приятеля насмерть 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В ночь с 31 мая на 01 июня 2018 года в Белорецкую центральную районную клиническую больницу доставлен 64-летний житель Белорецкого района с телесными повреждениями, от которых он впоследствии скончался, не приходя в сознание. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан принято к производству уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, в ночь с 31 мая на 01 июня 2018 года, находясь возле одного из домов с. Тукан Белорецкого района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, двое мужчин в ходе возникшего конфликта нанесли несколько ударов поленом по телу потерпевшего, с которым были ранее знакомы. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице спустя продолжительное время.
Подозреваемые — жители Белорецкого района, задержаны сотрудниками полиции непосредственно после совершения преступления, в настоящее время они содержатся под стражей, избранной в качестве меры пресечения по уголовному делу, возбужденному по факту причинения тяжкого вреда здоровью незамедлительно после доставления потерпевшего в больницу.
Вскоре мужчинам будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается
ufa1.ru: последние новости
Бывший муж напал с ножом на нового любовника экс-супруги Взяли с поличным: в Башкирии поймали двух жителей Татарстана, укравших цистерну нефти От четырех до пяти лет: вынесли приговор мужчинам, ограбившим ветерана ВОВ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сотрудник «Роскосмоса» передал НАТО данные о «Кинжале»199
Убийца Буданова умер в колонии37
Хачатурян в день смерти хотел сделать подарок дочери106
Следствие доказало невиновность Цымбалюк-Романовской9
Соловьев призвал готовиться к удару США566
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
04:35
«Волны-убийцы»: раскрыта тайна Бермудского треугольника
Наука и техника Наука
00:47
Винокур резко отреагировал на скандал с Петросяном
Шоу-бизнес
03:55
Хачатурян в день смерти хотел сделать подарок дочери
Происшествия
01:08
Так не договаривались: Москва недовольна Арменией
Политика В мире
00:42
Роковая ошибка: почему в ЦАР погибли россияне
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение