Мужчина пытался покончить с собой у здания администрации Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ , 3 авг — РИА Новости . Полицейские предотвратили попытку суицида в центре Симферополя, сообщила РИА Новости представитель крымского управления МВД Ольга Богославская. Инцидент произошел в центре города у здания городской администрации. "На место полицейские вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Мужчина получил незначительные телесные повреждения", — сказала Богославская. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. «Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующего законодательства», — сказала представитель полиции.