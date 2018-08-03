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Мужчина пытался покончить с собой у здания администрации Симферополя
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Мужчина пытался покончить с собой у здания администрации Симферополя 

РИА Новости 38 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости. Полицейские предотвратили попытку суицида в центре Симферополя, сообщила РИА Новости представитель крымского управления МВД Ольга Богославская.
Инцидент произошел в центре города у здания городской администрации.
"На место полицейские вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Мужчина получил незначительные телесные повреждения", — сказала Богославская.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. «Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующего законодательства», — сказала представитель полиции.
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