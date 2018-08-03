Столичные полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении

По сообщению Ю. Титова, в территориальный отдел полиции поступило сообщение от 60-летней москвички. По словам потерпевшей, в подъезде одного из домов на Варшавском шоссе на нее напал неизвестный, который, угрожая предметом, похожим на нож, пытался отобрать у нее деньги. Однако женщина оказала сопротивление, и преступник ретировался.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина без определенного места жительства. В ходе личного досмотра у него был изъят кухонный нож.

По данному факту следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.