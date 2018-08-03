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Столичные полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении
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Столичные полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Москворечье-Сабурово задержали 50-летнего мужчину по подозрению в разбойном нападении на женщину. Об этом рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
По сообщению Ю. Титова, в территориальный отдел полиции поступило сообщение от 60-летней москвички. По словам потерпевшей, в подъезде одного из домов на Варшавском шоссе на нее напал неизвестный, который, угрожая предметом, похожим на нож, пытался отобрать у нее деньги. Однако женщина оказала сопротивление, и преступник ретировался.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина без определенного места жительства. В ходе личного досмотра у него был изъят кухонный нож.
По данному факту следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.
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