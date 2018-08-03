В Геленджике возбудили дело против подозреваемых во взяточничестве экс-участковых

По версии следствия, правоохранители проводили проверку по заявлению о самоуправстве индивидуального предпринимателя, владеющего автомобильной мойкой. Они установили, что хозяин автомойки забрал у сотрудника мопед в качестве гарантии возврата 5 тыс. рублей ущерба за повреждение автомобиля во время мойки.

Участковые, как полагает следствие, требовали от хозяина автомойки 40 тыс. рублей за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Мужчина сообщил об этом в следственный комитет, после передачи денег полицейские были задержаны сотрудниками УФСБ по краю.

В зависимости от роли каждого дело в отношении мужчин возбуждено по ч.2 ст.290 УК РФ (Получение взятки) и ч.5 ст.33, ч.2 ст.290 УК РФ (Пособничество в получении взятки). Сейчас рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения.