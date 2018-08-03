В Геленджике возбудили дело против подозреваемых во взяточничестве экс-участковых 

В Геленджике возбудили уголовное дело в отношении двух бывших старших участковых полиции, подозреваемых в получении взятки, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Краснодарскому краю.
По версии следствия, правоохранители проводили проверку по заявлению о самоуправстве индивидуального предпринимателя, владеющего автомобильной мойкой. Они установили, что хозяин автомойки забрал у сотрудника мопед в качестве гарантии возврата 5 тыс. рублей ущерба за повреждение автомобиля во время мойки.
Участковые, как полагает следствие, требовали от хозяина автомойки 40 тыс. рублей за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Мужчина сообщил об этом в следственный комитет, после передачи денег полицейские были задержаны сотрудниками УФСБ по краю.
В зависимости от роли каждого дело в отношении мужчин возбуждено по ч.2 ст.290 УК РФ (Получение взятки) и ч.5 ст.33, ч.2 ст.290 УК РФ (Пособничество в получении взятки). Сейчас рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по результатам проведенной служебной проверки сотрудники полиции были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.