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Полицейские Владикавказа задержали грабителя из Алагира
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Полицейские Владикавказа задержали грабителя из Алагира 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полицейские Владикавказа раскрыли грабёж по горячим следам, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по РСО-Алания.
Молодой человек пожаловался полицейским, что его знакомый напал на него среди ночи. Злоумышленник ударил потерпевшего кулаком и забрал его смартфон за 20 тысяч рублей.
Полицейские оперативно задержали грабителя. Им оказался мужчина из Алагира. Похищенный смартфон вернулся к владельцу, а в отношении алагирца возбудили уголовное дело.
Ранее другого жителя Владикавказа обманул жулик в соцсети. Полицейские подозревают в преступлении студента из Ростова-на-Дону.
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