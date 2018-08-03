Полицейские Владикавказа задержали грабителя из Алагира 

Полицейские Владикавказа раскрыли грабёж по горячим следам, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по РСО-Алания.
Молодой человек пожаловался полицейским, что его знакомый напал на него среди ночи. Злоумышленник ударил потерпевшего кулаком и забрал его смартфон за 20 тысяч рублей.
Полицейские оперативно задержали грабителя. Им оказался мужчина из Алагира. Похищенный смартфон вернулся к владельцу, а в отношении алагирца возбудили уголовное дело.
Ранее другого жителя Владикавказа обманул жулик в соцсети. Полицейские подозревают в преступлении студента из Ростова-на-Дону.