Полицейские Владикавказа задержали грабителя из Алагира

Полицейские Владикавказа раскрыли грабёж по горячим следам, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по РСО-Алания

Молодой человек пожаловался полицейским, что его знакомый напал на него среди ночи. Злоумышленник ударил потерпевшего кулаком и забрал его смартфон за 20 тысяч рублей.

Полицейские оперативно задержали грабителя. Им оказался мужчина из Алагира . Похищенный смартфон вернулся к владельцу, а в отношении алагирца возбудили уголовное дело.

Ранее другого жителя Владикавказа обманул жулик в соцсети. Полицейские подозревают в преступлении студента из Ростова-на-Дону.