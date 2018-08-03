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Инвалид с ножом угрожал врачу расправой на приеме в зеленоградской поликлинике
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Инвалид с ножом угрожал врачу расправой на приеме в зеленоградской поликлинике 

Агентство «Москва» 1 час назад
В Зеленограде мужчину с инвалидностью задержали после того, как он угрожал расправой врачу поликлиники, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Днем 2 августа в полицию обратилась врач поликлиники, расположенной во 2 мкр-не Зеленограда. «Женщина сообщила, что пациент на приеме угрожал ей физической расправой, держа в руках нож», — пояснил собеседник агентства.
Прибывшие на место оперативники в кабинете поликлиники задержали 56-летнего местного жителя, у которого изъяли нож. Правоохранители выяснили, что мужчина имеет инвалидность, ранее не судим, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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