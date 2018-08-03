Инвалид с ножом угрожал врачу расправой на приеме в зеленоградской поликлинике

Днем 2 августа в полицию обратилась врач поликлиники, расположенной во 2 мкр-не Зеленограда. «Женщина сообщила, что пациент на приеме угрожал ей физической расправой, держа в руках нож», — пояснил собеседник агентства.

Прибывшие на место оперативники в кабинете поликлиники задержали 56-летнего местного жителя, у которого изъяли нож. Правоохранители выяснили, что мужчина имеет инвалидность, ранее не судим, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.