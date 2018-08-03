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Украл и продал: за электрогенератор оренбуржцу «светит» уголовная статья
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Украл и продал: за электрогенератор оренбуржцу «светит» уголовная статья 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В МУ МВД России «Оренбургское» возбуждено уголовное дело по факту кражи электрогенератора.
В дежурную часть отдела полиции № 6 МУ МВД России «Оренбургское» поступило заявление от 35-летнего жителя о краже электрогенератора из его автомобиля.
Поговорив с потерпевшим, полицейские установили, что неизвестный проник в его автомобиль «УАЗ Патриот» и похитил электрогенератор. Автомобиль сигнализацией оснащен не был.
Благодаря быстрому реагированию полицейских злоумышленник был задержан. Им оказался 43-летний гражданин, который успел продать похищенное. Мужчина сознался в содеянном.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание — лишение свободы до 5 лет.
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