Украл и продал: за электрогенератор оренбуржцу «светит» уголовная статья

В дежурную часть отдела полиции № 6 МУ МВД России «Оренбургское» поступило заявление от 35-летнего жителя о краже электрогенератора из его автомобиля.

Поговорив с потерпевшим, полицейские установили, что неизвестный проник в его автомобиль «УАЗ Патриот» и похитил электрогенератор. Автомобиль сигнализацией оснащен не был.

Благодаря быстрому реагированию полицейских злоумышленник был задержан. Им оказался 43-летний гражданин, который успел продать похищенное. Мужчина сознался в содеянном.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание — лишение свободы до 5 лет.