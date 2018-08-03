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В поселке Химинститута 27-летний отморозок бил свою мать пока она не умерла
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В поселке Химинститута 27-летний отморозок бил свою мать пока она не умерла 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
В отношении 27-летнего жителя Твери возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
Следствием и судом установлено, что в начале февраля этого года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в поселке Химинститута, убил мать. Между ним и женщиной произошел конфликт, который вывел из себя отморозка и он начал избивать несчастную. Как сообщает СУ СК, он сначала нанес женщине не менее 4 ударов по голове. Когда она упала, она начал бить по всему телу. Судмедэксперты насчитали порядка 29 ударов. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Суд назначил преступнику наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.
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