В Стамбуле задержали почти 40 иностранцев, подозреваемых в связях с ИГ*

МОСКВА , 3 авг — РИА Новости . Правоохранительные органы Турции задержали в Стамбуле 38 иностранцев, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГ* (запрещена в РФ ) и подготовке терактов, сообщает агентство Anadolu в пятницу со ссылкой на источник в полиции. Правоохранительные органы задержали 38 иностранных граждан в Стамбуле по подозрению в связях с террористической организацией ИГ*", — говорится в сообщении агентства. По данным агентства, контртеррористические подразделения правоохранителей провели несколько единовременных рейдов по 12 адресам в шести районах города. Задержанные «подозреваются в подготовке террористических атак». В ходе операций были также изъяты документы и цифровое оборудование. *Террористическая организация, запрещенная в России