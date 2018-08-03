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СК: В отношении депутата Беликова возбуждено дело о мошенничестве
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СК: В отношении депутата Беликова возбуждено дело о мошенничестве
Свободные новости
27 минут назад
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Свободные новости
В отношении депутата Саратовской областной думы
Андрея Беликова
возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает сегодня, 3 августа, пресс-служба
СУ СКР
по
Саратовской области
.
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