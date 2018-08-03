Калининградец угрожал зарезать таксиста за отказ везти в салоне собаку 

В Калининграде клиент такси угрожал убить водителя ножом, поскольку тот отказался перевозить собаку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошёл на улице Дзержинского в районе озера Шенфлиз. Приехавший по вызову таксист отказался везти собаку. В ответ клиент начал угрожать убить водителя ножом. Тот вызвал полицию.
Против 45-летнего собаковладельца возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.