Калининградец угрожал зарезать таксиста за отказ везти в салоне собаку

Калининграде клиент такси угрожал убить водителя ножом, поскольку тот отказался перевозить собаку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл на улице Дзержинского в районе озера Шенфлиз. Приехавший по вызову таксист отказался везти собаку. В ответ клиент начал угрожать убить водителя ножом. Тот вызвал полицию.