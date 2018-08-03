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Москалькова считает, что сестер Хачатурян можно было оставить под арестом дома
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Москалькова считает, что сестер Хачатурян можно было оставить под арестом дома 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, можно было бы оставить под домашним арестом или выпустить их под поручительство. Комментарий размещен на сайте омбудсмена.
Москалькова назвала заключение сестер под стражу чрезмерным наказанием. Она отметила, что все три девушки осознают содеянное.
"Учитывая их возраст и сложные обстоятельства дела, можно было бы ограничиться помещением их под домашний арест или выпустить под поручительство", — подчеркнула Москалькова.
В аппарате омбудсмена ТАСС сообщили, что за ситуацией с сестрами следят, но никаких обращений в связи с делом к ним не поступало.
Ангелина, Крестина и Мария Хачатурян арестованы на 2 месяца по обвинению в убийстве своего 57-летнего отца. Его тело с множественными колото-резаными ранами было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе, девушек задержали на следующий день. На допросе они признались в убийстве и рассказали, что отец превратил их жизнь в ад.
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