Тела российских журналистов отправят в Россию сегодня 

Сегодня вечером тела убитых в Центральноафриканской республике журналистов отправят в Россию, сообщили РИА Новости в нашем посольстве в африканской республике. Сейчас там занимаются этим процессом. В дипмиссии также рассказали, что техника и документы членов съемочной группы до сих пор не найдены. Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли 30 июля. У них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство». Как сообщил Центр управления расследованиями, направивший журналистов в эту командировку, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД это назвали абсурдом.