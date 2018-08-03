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Тела российских журналистов отправят в Россию сегодня
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Тела российских журналистов отправят в Россию сегодня 

Авторадио 39 минут назад
Сегодня вечером тела убитых в Центральноафриканской республике журналистов отправят в Россию, сообщили РИА Новости в нашем посольстве в африканской республике. Сейчас там занимаются этим процессом. В дипмиссии также рассказали, что техника и документы членов съемочной группы до сих пор не найдены. Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли 30 июля. У них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство». Как сообщил Центр управления расследованиями, направивший журналистов в эту командировку, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД это назвали абсурдом.
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