Жителя Кемерово осудили за убийство двух собутыльников сковородкой

По данным ведомства, инцидент произошёл в мае прошлого года. Мужчина сожительствовал с девушкой, проживавшей у своей родственницы, которая в свою очередь злоупотребляла спиртным и часто собирала дома компании. В тот день мужчина с 56-летней хозяйкой квартиры выпивал вместе с 51-летним гостем, который принес с собой спирт. Позже женщина ушла спать, а мужчины поссорились.

"Гость рассказал осужденному, что имеет психическое заболевание и получает пенсию, а также, что является «смотрящим». Это разозлило злоумышленника, так как он знал, что знакомый никогда не был судим. Однако мужчина стал называть осужденного словами, которые для него, как человека ранее судимого, являлись оскорбительными. Последний стал избивать обидчика металлической сковородой, когда на крик из спальни вышла 56-летняя женщина, он нанес несколько ударов по голове и ей", — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, обнаружив, что потерпевшие не подают признаков жизни, мужчина испугался и начал все убирать, отмывать кровь, однако тела убитых не трогал. После этого он лег спать, а разбудил его крик сожительницы, которая, проснувшись, увидела тела убитых и вызвала полицию.