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В Ижевске мужчина после домашней ссоры выбросил вещи из квартиры на чужой автомобиль
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В Ижевске мужчина после домашней ссоры выбросил вещи из квартиры на чужой автомобиль 

ИА «Сусанин» 50 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 34-летний мужчина повредил чужой автомобиль, пока кидался с балкона вещами. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе МВД России по Удмуртской Республике, инцидент произошел в четверг, 2 августа.
«В полицию поступило сообщение о скандале в одной из квартир. Спустя время жители сообщили, что с балкона этой квартиры мужчина выкидывает вещи. Сотрудниками полиции гражданин был задержан», — сообщили в пресс-службе.
Выяснилось, что бросаться табуретками, инструментами и другими вещами мужчина начал после ссоры с женой. Правоохранители составили протокол об административном правонарушении. Стражи порядка разбираются в произошедшем.
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