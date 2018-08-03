Екатеринбургского застройщика, который обманул дольщиков на 200 миллионов, отправили под суд

Генерального директора компании ООО «БЗСКСтройИнвест» Александра Фрибуса будут судить за мошенничество с деньгами дольщиков. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по его уголовному делу. Эта компания занималась строительством ЖК «Оптимист» в Первоуральске , но у нее имеются объекты и в Екатеринбурге , например, недостроенная элитная высотка в самом центре города.

«По версии следствия, в период с июня 2015 по июнь 2017 года обвиняемый, являясь генеральным директором ООО «БЗСКСтройИнвест», умышленно причинил имущественный ущерб дольщикам и организациям на общую сумму свыше 200 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

По данным прокуратуры, гендиректор дал устное указание бухгалтеру ООО «БЗСКСтройИнвест» перечислить деньги, поступившие от дольщиков — больше 77,7 миллиона рублей, — в адрес других организаций и индивидуальных предпринимателей, не имеющих отношение к строительству ЖК «Оптимист», а также на иные нужды ООО «БЗСКСтройИнвест».

«При этом он осознавал, что его действия неизбежно приведут к невозможности выполнить обязательства перед 100 дольщиками, заключившими договоры участия в долевом строительстве, и 5 организациями», — добавили в прокуратуре.

ЖК «Оптимист» планировалось сдать в 2017 году, но он до сих пор не достроен. В этом году принято решение о смене застройщика. Сейчас его будет достраивать САИЖК — Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования, которое уже помогало завершать ряд проблемных объектов, например, давало ссуду на достройку ЖК «Рощинский» на Уктусе.