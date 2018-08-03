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В Истре женщина в ходе пьяной ссоры ударила ножом сожителя
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В Истре женщина в ходе пьяной ссоры ударила ножом сожителя 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В деревне подмосковного городского округа Истра мужчина в ходе пьяной ссоры со своей сожительницей получил ножевое ранение, женщину задержали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
По его словам, в 04:30 2 августа в городском округе Истра, деревня Карцево бригада скорой помощи доставила в Истринскую ЦРБ мужчину с проникающим ножевым ранением.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в ОМВД сожительница пострадавшего. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело, добавил он.
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