В Истре женщина в ходе пьяной ссоры ударила ножом сожителя

По его словам, в 04:30 2 августа в городском округе Истра, деревня Карцево бригада скорой помощи доставила в Истринскую ЦРБ мужчину с проникающим ножевым ранением.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в ОМВД сожительница пострадавшего. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, добавил он.