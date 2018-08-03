Курянина приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство матери

52-летний житель города Обояни нанёс женщине множество ударов палкой, от которых она скончалась

По данным регионального СУ СК РФ по Курской области, обвиняемый жил вместе с престарелой матерью и систематически злоупотреблял спиртным. Из-за этого между ними часто происходили ссоры. В ходе одного из таких конфликтов, который произошёл в августе 2016 года, мужчина палкой избил потерпевшую, в том числе в места расположения жизненно-важных органов. От полученных травм женщина спустя некоторое время скончалась в местной больнице.