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Курянина приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство матери
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Курянина приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство матери 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
52-летний житель города Обояни нанёс женщине множество ударов палкой, от которых она скончалась
По данным регионального СУ СК РФ по Курской области, обвиняемый жил вместе с престарелой матерью и систематически злоупотреблял спиртным. Из-за этого между ними часто происходили ссоры. В ходе одного из таких конфликтов, который произошёл в августе 2016 года, мужчина палкой избил потерпевшую, в том числе в места расположения жизненно-важных органов. От полученных травм женщина спустя некоторое время скончалась в местной больнице.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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