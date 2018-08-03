Пенсионерка ругала брата за пьянство и погибла от его рук на Ставрополье

Жительница села Кочубеевского погибла от рук своего брата, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Женщина ругала своего пожилого брата за пьянство, и тот толкнул её в грудь. Пенсионерка упала и ударилась затылком о землю. Её отвезли в больницу, но повреждения были слишком серьёзными для слабого здоровья женщины, и она скончалась на следующий день.

Полицейские осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и подозреваемого, назначили судебно-медицинскую экспертизу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.