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Тело женщины обнаружили в селе Ленинского района
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Тело женщины обнаружили в селе Ленинского района 

РИАМО 2 часа назад
Тело женщины без признаков насильственной смерти обнаружили в селе Беседы Ленинского района Подмосковья, по данному факту следователи проводят проверку, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Второго августа в Ленинском районе, деревня Дроздово, село Беседы без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп женщины 1979 года рождения, давность наступления смерти которой около суток», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что проверку по данному факту проводит следственный отдел по городу Видное ГСУ СК России по Московской области.
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