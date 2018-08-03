Тело женщины обнаружили в селе Ленинского района 

Тело женщины без признаков насильственной смерти обнаружили в селе Беседы Ленинского района Подмосковья, по данному факту следователи проводят проверку, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Второго августа в Ленинском районе, деревня Дроздово, село Беседы без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп женщины 1979 года рождения, давность наступления смерти которой около суток», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что проверку по данному факту проводит следственный отдел по городу Видное ГСУ СК России по Московской области.