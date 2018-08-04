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Тело убитой женщины нашли в селе Ленинского района
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Тело убитой женщины нашли в селе Ленинского района 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Труп женщины обнаружили в селе Беседы Ленинского района Подмосковья, по подозрению в убийстве задержан мужчина, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Второго августа в 08:06 в селе Беседы Ленинского района без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп женщины 1979 года рождения. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Видное ГСУ СК России по Московской области сожитель убитой 1986 года рождения», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», заключил представитель пресс-службы.
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