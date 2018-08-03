Число жертв пожара в сочинском самострое возросло до десяти человек

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Пожар произошел 27 июля. Очаг возгорания находился в шашлычной, откуда пламя распространилось на соседнее здание, которое хозяин сдавал отдыхающим.

"Также следователи установили, что на территории была возведена одноэтажная постройка, которую мужчина также сдавал за плату. Изначально погибшими числились восемь человек, но в ходе дополнительного осмотра на месте сгоревшего строения следователем обнаружены еще два тела. Таким образом, погибшими в пожаре считаются 10 человек, в том числе ребенок", — сообщили в СКР.

Как сообщалось ранее, по факту гибели людей при пожаре было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.