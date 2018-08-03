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Мужчина угрожал соседке поджогом на Ставрополье
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Мужчина угрожал соседке поджогом на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Мужчина угрожал своей соседке поджогом дома, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по СК.
Жительница Андроповского района вызвала полицейских и рассказала, что малознакомый мужчина угрожает сжечь её дом. Оказалось, что скандалист выбил стёкла в её доме и бросил банку с горючей жидкостью. Затем он закурил и потребовал, чтобы женщина вышла на улицу, пока горит сигарета.
Полицейские спасли заложницу скандального соседа и задержали мужчину. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам умышленного уничтожения и повреждения имущества. Злоумышленник арестован.
Напомним, полицейские также раскрыли дело об убийстве 15-летней давности. Мужчина рассказал, как убил своего отчима и устроил пожар на месте происшествия.
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