Мужчина угрожал соседке поджогом на Ставрополье

Мужчина угрожал своей соседке поджогом дома, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по СК.

Жительница Андроповского района вызвала полицейских и рассказала, что малознакомый мужчина угрожает сжечь её дом. Оказалось, что скандалист выбил стёкла в её доме и бросил банку с горючей жидкостью. Затем он закурил и потребовал, чтобы женщина вышла на улицу, пока горит сигарета.

Полицейские спасли заложницу скандального соседа и задержали мужчину. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам умышленного уничтожения и повреждения имущества. Злоумышленник арестован.

Напомним, полицейские также раскрыли дело об убийстве 15-летней давности. Мужчина рассказал, как убил своего отчима и устроил пожар на месте происшествия.