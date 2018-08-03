В Ростовской области мужчина изнасиловал девушку, утащив ее в дренажную трубу

Мужчина взят под стражу

Семикаракорске задержали 29-летнего местного жителя, которого подозревают в надругательстве над 18-летней девушкой. Преступление было совершено 1 августа, сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, незнакомец подстерег свою жертву на одной из городских улиц и насильно затащил ее в дренажную трубу, пролегающую под проезжей частью. После совершения преступления злоумышленник скрылся. Девушка сразу обратилась в полицию. В скором времени преступник был задержан. — В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», — сообщили в СУ СК России по Ростовской области. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Расследование уголовного дела продолжается. Если дончанина признают виновным, ему грозит до шести лет колонии.

Стало также известно, что мужчина был ранее судим за аналогичные преступления