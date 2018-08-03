Труп женщины обнаружили в подъезде жилого дома в Барнауле

Как сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю, по данному факту проводится доследственная проверка, 1 августа был задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Предварительно установлено, что потерпевшая была гостьей жителей этого дома. Во время застолья хозяйка квартиры приревновала ее к своему сожителю. В конфликт вмешался брат мужчины, который также находился в гостях. Он избил потерпевшую до потери сознания, а хозяева вынесли женщину в подъезд, где она и скончалась.

Следователи ходатайствуют о заключении подозреваемого под стражу.