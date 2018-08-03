Омская семья пойдет под суд за нападение на старушку 

В Омске семья из трёх человек предстанет перед судом за нападение на пенсионерку.
Сотрудниками СУ СК Росси по Омской области завершено расследование по обвинению трёх жителей Омска в совершении особо тяжких преступлений, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, ночью 18 января 2018 года трое ранее судимых людей — 45-летняя женщина, ее 28-летний сын и его 28-летняя сожительница — договорились совершить разбойное нападение на знакомую им получившую пенсию 71-летнюю женщину. Чтобы пенсионерка не нажаловалась в полицию, её решено было убить.
Проникнув в квартиру потерпевшей, злоумышленники, требуя деньги, нанесли старушке раны ножом и горячим утюгом.
В результате нападения было похищены деньги и имущество на общую сумму около 19 тысяч рублей. Обвиняемые покинули квартиру, но позже, желая удостовериться, что потерпевшая мертва, мужчина вернулся на место преступления. Пенсионерка подавала признаки жизни, и мужчина стянул её шею проводом.
Участникам нападения предъявлены обвинения. Расследование окончено, уголовное дело передано в суд для рассмотрения.