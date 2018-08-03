Омская семья пойдет под суд за нападение на старушку

Омске семья из трёх человек предстанет перед судом за нападение на пенсионерку.

Сотрудниками СУ СК Росси по Омской области завершено расследование по обвинению трёх жителей Омска в совершении особо тяжких преступлений, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, ночью 18 января 2018 года трое ранее судимых людей — 45-летняя женщина, ее 28-летний сын и его 28-летняя сожительница — договорились совершить разбойное нападение на знакомую им получившую пенсию 71-летнюю женщину. Чтобы пенсионерка не нажаловалась в полицию, её решено было убить.

Проникнув в квартиру потерпевшей, злоумышленники, требуя деньги, нанесли старушке раны ножом и горячим утюгом.

В результате нападения было похищены деньги и имущество на общую сумму около 19 тысяч рублей. Обвиняемые покинули квартиру, но позже, желая удостовериться, что потерпевшая мертва, мужчина вернулся на место преступления. Пенсионерка подавала признаки жизни, и мужчина стянул её шею проводом.

Участникам нападения предъявлены обвинения. Расследование окончено, уголовное дело передано в суд для рассмотрения.