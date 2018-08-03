Ещё
Омская семья пойдет под суд за нападение на старушку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омская семья пойдет под суд за нападение на старушку 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске семья из трёх человек предстанет перед судом за нападение на пенсионерку.
Сотрудниками СУ СК Росси по Омской области завершено расследование по обвинению трёх жителей Омска в совершении особо тяжких преступлений, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, ночью 18 января 2018 года трое ранее судимых людей — 45-летняя женщина, ее 28-летний сын и его 28-летняя сожительница — договорились совершить разбойное нападение на знакомую им получившую пенсию 71-летнюю женщину. Чтобы пенсионерка не нажаловалась в полицию, её решено было убить.
Проникнув в квартиру потерпевшей, злоумышленники, требуя деньги, нанесли старушке раны ножом и горячим утюгом.
В результате нападения было похищены деньги и имущество на общую сумму около 19 тысяч рублей. Обвиняемые покинули квартиру, но позже, желая удостовериться, что потерпевшая мертва, мужчина вернулся на место преступления. Пенсионерка подавала признаки жизни, и мужчина стянул её шею проводом.
Участникам нападения предъявлены обвинения. Расследование окончено, уголовное дело передано в суд для рассмотрения.
АиФ-Омск: последние новости
Омских врачей, обвиняемых в смерти рожениц, оставили без наказания 25-летнюю нерадивую омичку, утопившую свою дочь, оставили на свободе Омич незаконно поохотился на косуль
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соловьев призвал готовиться к удару США650
Украина забыла про свой День ВДВ и отметила по-российски53
Петросян и Степаненко делят имущество в суде50
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью816
Фриске обрушилась на Малахова12
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
01:08
Так не договаривались: Москва недовольна Арменией
Политика В мире
00:42
Роковая ошибка: почему в ЦАР погибли россияне
Происшествия Статьи
01:00
Фриске обрушилась на Малахова
Шоу-бизнес
00:50
Внезапное исчезновение Меркель вызвало панику
В мире
11:46
Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Шоу-бизнес
01:00
Равшана Куркова тайно вышла замуж
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение